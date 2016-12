Zwaargewonde bij vechtpartij in Amsterdam

Een man is zondagmorgen zwaargewond geraakt bij een vechtpartij aan de H.J.E. Wenckenbachweg in Amsterdam-Oost.

Omstreeks 5.30 uur brak er volgens AT5 een vechtpartij uit nadat een groepje personen Club DNA verliet. Omstanders belde de politie omdat zij het vermoeden hadden dat er geschoten werd.

Hulpdiensten rukte massaal uit en troffen een zwaargewonde man op straat aan. Deze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft met getrokken pistool twee verdachten aangehouden. In de omgeving is nog gezocht naar hulzen of een vuurwapen, maar die werden niet aangetroffen. Vermoedelijk werden de knallen veroorzaakt door een alarmpistool.