Automobilist probeert jongens meerdere keren bewust van fiets te rijden

Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens meerdere keren geprobeerd van hun fiets te rijden in Schagen. Na een achtervolging door de politie belandde de auto in een sloot.

Volgens RTVN kreeg de politie meerdere meldingen dat er een auto aan het racen was in de omgeving van Schagenbrug. De inzittenden waren aan het schreeuwen en de bestuurder aan het toeteren.

De politie kreeg de auto in het vizier toen deze bij twee jongens op een fiets stond. Bij het zien van de politie ging de auto er met hoge snelheid vandoor. De jongens op de fiets verklaarde tegenover de politie dat de automobilist bewust had geprobeerd hen aan te rijden. Hierbij was hij zelfs meerdere keren gekeerd. Hierop besloten de agenten de auto te achtervolgen.

Op de Lagedijkerweg kwamen de agenten de auto tegen. Deze lag achterstevoren in een sloot. Een passagier zat nog in de auto en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto had het hazenpad gekozen. Ondanks de inzet van een politiehond werd de bestuurder niet meer aangetroffen.