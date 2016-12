Meer uren thuiszorg voor Groningers

De afgelopen weken hebben tientallen zorgbehoevende mensen zich gemeld bij de FNV voor hulp bij het bezwaar maken tegen het korten op uren thuiszorg. De eerste acht cliënten hebben nu een nieuw keukentafelgesprek gehad met een succesvol resultaat. Een aantal krijgt wel vier uur per week er weer bij. Bij de nieuwe gesprekken waren FNV-leden aanwezig om de cliënten te ondersteunen.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt wil dat wethouder Schroor (D66) zijn verantwoordelijkheid neemt en eindelijk de thuiszorg goed gaat regelen: ‘Dit is niet alleen een geweldige overwinning voor deze acht ouderen die nu de thuiszorg terugkrijgen waar ze recht op hebben, maar ook voor thuiszorgmedewerkers. Zij krijgen weer meer werk. Helaas zijn er nog vele honderden andere cliënten die gekort zijn op hun thuiszorg. Alle bezwaren die de FNV heeft ingediend, zijn gegrond verklaard. Laat de wethouder het nieuwe jaar goed starten door opnieuw naar de indicaties van alle cliënten te kijken en het beleid aan te passen. Tot die tijd blijven we alle kwetsbare Groningers helpen met hun bezwaar.’

Dement

De moeder van Tamara is een van de cliënten die uren terug heeft gekregen. Tamara: ‘Mijn moeder is dement. We zijn harstikke blij dat mijn moeder weer extra thuiszorg krijgt en met de hulp die we van de FNV kregen. Maar het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je alleen je recht kan halen wanneer je bezwaar maakt. Ik zou niet weten hoe zij dat zelf had kunnen doen of hoe al die andere kwetsbare mensen dit zonder hulp zouden moeten kunnen.’