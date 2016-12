Vuurwapen aangetroffen na melding verdachte situatie in Amsterdam

In Amsterdam Nieuw-West zijn twee mannen aangehouden door het arrestatieteam na een melding over een verdachte situatie.

In de nacht van 18 december kwam er rond 4.30 uur een melding binnen van iemand die zei gewapende mannen te zien in de Sinjeur Semeynsstraat. De man had het vermoeden dat zij het op hem voorzien hadden. Agenten ondernamen direct actie om de mannen aan te kunnen houden. Ze zetten een deel van de buurt af en alarmeerden het arrestatieteam. Ook de politiehelikopter en politiehonden werden ingezet. Na een kort onderzoek lokaliseerde het AT de mannen en hield ze aan. Het gaat om twee mannen van 20 en 24. Zij zitten nog vast. Ze bleken inderdaad gewapend: een vuurwapen is in beslag genomen.