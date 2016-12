Onverlaten gooien vanaf viaduct steen op voorruit op A1 rijdende auto

Viaduct

De bestuurster en haar vader reden rond 23.40 uur over de A1 in de richting van Oldenzaal. Ter hoogte van het viaduct Europalaan hoorden ze een knal en voelden ze glassplinters. De voorruit bleek vernield te zijn. Dit is zeer vermoedelijk ontstaan doordat een steen of ander voorwerp vanaf het viaduct op de auto gegooid is. 'Beiden liepen geen ernstig letsel op', aldus de politie.

Onderzoek

De gealarmeerde politie is direct in de omgeving op zoek gegaan naar de daders, maar er werd niemand aangetroffen. De politie roept personen op zich te melden als ze zaterdagavond op of in de omgeving van het viaduct of de Europalaan iets gezien hebben dat met de zaak te maken kan hebben. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier op deze website.