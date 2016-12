Artis opent dinsdag nieuw verblijf jaguars

Voortplanting

'De omstandigheden in het verblijf van de jaguars zijn zo gemaakt dat ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen, en dat ze in het kader van het Europese fokprogramma jongen kunnen krijgen en grootbrengen', aldus Artis.

Bedreigde diersoort

De Panthera onca, zoal de jaguar officieel in het Latijns heet, is een bedreigde diersoort, met een oorspronkelijk leefgebied in Zuid- en Midden-Amerika. Hij leefde onder meer in Iberá, in het noorden van Argentinië, waar hij nu niet meer voorkomt omdat de mens zijn leefgebied heeft ingepikt voor grootschalige landbouw.

Naast het Europese fokprogramma, steunt ARTIS ook het herintroductieproject voor de jaguar in Iberá. Het terugbrengen van de jaguar is belangrijk, omdat het dier als toproofdier een onmisbare schakel is in het ecologisch evenwicht van de regio.

Lokale bevolking

De lokale bevolking wordt bij de terugkomst van de jaguars betrokken. Zij vereren deze dieren en staan volledig achter de herintroductie. Met de hulp van ARTIS zijn GPS-halsbanden aangeschaft waarmee de jaguars gevolgd kunnen worden.