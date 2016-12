Rotterdammer aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit

Een getuige meldde zondagmiddag rond 16.15 uur bij de politie dat hij een man met een vuurwapen zag op het balkon van een woning aan de Vijverhofstraat. De politie ging er direct op af en wist de 47-jarige bewoner naar buiten te praten en aan te houden. Na onderzoek in de woning werd geen vuurwapen aangetroffen. De man is daarom weer heengezonden.

De politie zette uit voorzorg de straat af. Ook de politiehelikopter hield een oogje in het zeil. De korpsonderhandelaar kon de man veilig uit de woning praten. Daar werd hij gearresteerd. De politie deed onderzoek in de woning om te zien of er inderdaad een vuurwapen kon worden gevonden.

Toen dat niet werd aangetroffen, is de man weer heengezonden.