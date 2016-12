Vrouw steekt man neer bij treinstation Venlo

De politie heeft zondag een vrouw gearresteerd, omdat zij ervan wordt verdacht een man te hebben gestoken in de voetgangerstunnel van het treinstation aan het Stationsplein in Venlo.

Na het steekincident dat zondagmiddag rond 17:00 uur plaatsvond, is de man voor behandeling van zijn letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte, een 33-jarige vrouw, kon ter plekke door de politie worden aangehouden. Onderzocht wordt wat de precieze toedracht is geweest. Mogelijk hebben beide personen in de trein al een conflict met elkaar gehad.