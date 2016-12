Rik Grashoff is Groenste Politicus van 2016

Het Tweede Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2016. Dit is vanmorgen tijdens de live-uitzending van VARA Vroege Vogels (NPO Radio1) bekendgemaakt. In een nek-aan-nekrace liet hij de Kamerleden Fatma Koşer Kaya (D66) en Eric Smaling (SP) achter zich. Grashoff heeft als ‘groene straatvechter’ successen geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw.

Inzet voor natuur

‘Grashoff is een politicus die zich met grenzeloze energie inzet voor het bereiken van zijn groene idealen. Een politicus die zich realiseert dat natuur in Nederland zich niet beperkt tot natuurgebieden, maar dat we ook zorgvuldig om moeten gaan met biodiversiteit op het platteland, in de stad en met alle landschappen die ons land mooi maken’, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. Jurylid Thijs Broer (politiek redacteur Vrij Nederland) benadrukt zijn politieke vaardigheden: ‘Dankzij zijn politieke behendigheid is bijvoorbeeld het gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel glyfosaat ook in Europa teruggedrongen. Grashoff is een terriër met gevoel voor timing.’

Verkiezing

Tot afgelopen dinsdag kon iedereen zijn stem uitbrengen op één van de zes genomineerde politici. In totaal stemden 5.850 mensen op hun favoriete politicus. De drie kandidaten met de meeste stemmen zijn voorgelegd aan een vakjury, bestaande uit Frank Berendse (hoogleraar natuurbeheer), Thijs Broer (Vrij Nederland) en Marc van den Tweel (Natuurmonumenten)

Politici met lef

Groen leiderschap is in deze tijd onmisbaar. Hoogleraar Berendse: ‘Intensieve landbouw en klimaatverandering bedreigen de leefomgeving van dier en mens. In een politieke arena waarin de zorg voor natuur en milieu niet vanzelfsprekend is, heeft de jury ervoor gekozen om politici met lef te belonen. Grashoff maakte indruk op de jury vanwege zijn volharding op belangrijke natuuronderwerpen.’ Lof ook voor de andere kandidaten van de jury. ‘Smaling heeft indruk gemaakt met zijn grote kennis van zaken en zijn passie voor landschap. Koşer Kaya weet als geen ander mensen te enthousiasmeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen als bescherming van het strand en de duinen.’, licht Van den Tweel toe.

Eerdere winnaars

Natuurmonumenten organiseerde de verkiezing Groenste Politicus dit jaar voor de negende keer. In 2015 werd Marianne Thieme verkozen tot Groenste Politicus. Eerdere winnaars van deze eervolle titel waren gedeputeerde Van den Hout, Kamerleden Polderman, Ouwehand, Jacobi, Van Veldhoven en Van Gerven.