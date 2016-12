Politie zoekt wegpiraat die aanrijding letsel veroorzaakte in Groningen

De politie in Groningen is opzoek naar de bestuurder van een grijze Opel Mokka die is doorgereden nadat hij zondagavond door een gevaarlijke inhaalmanoeuvre een aanrijding letsel veroorzaakte.

De bestuurder van de Opel reed omstreeks 18.30 uur over het Damsterdiep en haalde hier een personenwagen in die voor hem reed. Hierna hoekte de Opel-bestuurder zijn voertuig weer terug op zijn eigen weghelft. De bestuurder die werd ingehaald moest hierdoor uitwijken en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Een frontale aanrijding met een tegemoetkomende auto was het gevolg hiervan.

In de tegemoetkomende auto zat een vrouw die door de aanrijding gewond raakte. Ook de andere bestuurder liep letsel op door het ongeval. Beide zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De auto is door de politie aangetroffen, maar is nog opzoek naar de bestuurder. Getuigen en personen die weten wie de bestuurder van de grijze Opel Mokka is, worden verzocht contact op te nemen met de politie 0900-8844 (lokaal tarief)