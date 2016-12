Dj Hardwell sluit deur Glazen Huis achter Domien en Frank

Domien en Frank zijn in het Glazen Huis en de deur is dicht... Hardwell heeft de mannen opgesloten

Dit jaar zitten er maar twee DJ’s in het Glazen Huis. In de week voor kerst maken Domien en Frank 24 uur per dag live radio, zijn ze continu te volgen op TV, via 3FM.nl en social media.

Nachtgasten

's Nachts worden Domien en Frank bijgestaan door verschillende nachtgasten. Wie dit zijn, wordt later bekendgemaakt.

Extra veiligheidsmaatregelen

De gemeente Breda heeft tijdens het evenement extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn er auto’s geplaatst als barrières bij de in- en uitgangen van de Grote Markt. Burgemeester Paul Depla van Breda zei eerder al: ‘Daardoor wordt het onmogelijk dat iemand zomaar met een knal binnen komt rijden.’