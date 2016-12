Nieuwe wet thuisprostitutie maakt toezicht op uitbuiting moeilijker

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Seksueel Geweld Corinne Dettmeyer maakt zich zorgen over een wetsvoorstel dat de vergunningsplicht voor thuiswerkers in de prostitutie wil afschaffen. Dit meldt Nationaal Rapporteur maandag.

De nieuwe prostitutiewet maakt thuiswerken voor sekswerkers volledig legaal. Door de vergunningsplicht af te schaffen wordt het nog moeilijker de sekswerkers en escortbranche te controleren en ligt uitbuiting op de loer.

Op basis van onderzoek constateert de rapporteur dat ongeveer de helft van de mogelijke slachtoffers van mensenhandel afkomstig is uit de thuisprostitutie en de escort. Dettmeijer: 'Dat zijn sectoren die veel minder zichtbaar zijn voor de overheid dan bordelen en raamprostitutie.'Dettmeijer wil meer toezicht op deze onzichtbare sector. Steeds meer bordelen en ramen sluiten waardoor de prostitutie zich steeds makkelijker online begeeft.

In Nederland is vrijwillige prostitutie door volwassenen gereguleerd. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer: ‘Niet iedere prostituee is een slachtoffer van mensenhandel, maar binnen de prostitutie komt zeker mensenhandel voor en dat moeten we bestrijden. De bescherming van kwetsbare mensen binnen de prostitutie en de versterking van de positie van hen die in de prostitutie werken, zijn daarbij twee kanten van dezelfde medaille.’