Politie houdt schennispleger aan in Lisse

Agenten hielden vrijdag 16 december een 36-jarige man uit Heemstede aan op verdenking van het plegen van openbare schennis op en rond de Zilkerduinweg in De Zilk

Bij de politie kwamen in de week van 9 december meerdere meldingen binnen dat een schennispleger op en rond de Zilkerduinweg actief zou zijn. De man zou zichzelf op een parkeerplek hebben betast. Veel jeugd fietste langs deze plek op weg naar school. Naar aanleiding van deze meldingen startte de politie direct een onderzoek. Op meerdere plekken werd sindsdien, in nauwe samenwerking met scholieren, naar de man uitgekeken. Dit resulteerde vrijdag 16 december, rond 16.00 uur tot de aanhouding van een 36-jarige man uit Heemstede. Hij werd op de Heereweg in Lisse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij het schennisplegen heeft bekend.