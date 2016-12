Wel natte, maar geen witte Kerst

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag zal de temperatuur niet boven het vriespunt uitkomen. Maar na woensdag stijgt het kwik en krijgen we te maken met een overgang naar wisselvallig weer met van tijd tot tijd regen en meer wind, aldus het KNMI. In het weekend zullen de temperaturen niet meer onder de nul graden komen waardoor de kans op een witte kerst is verkeken.