'Donorkind vaker op zoek naar zijn roots'

Dit jaar schreven 214 zoekenden zich bij een speciale DNA-bank in. Daarvoor waren dat er jaarlijks 90. Dit schrijft het AD maandag. Inmiddels heeft de Fiom KID-DNA Databank meer dan 1000 aanmeldingen gekregen. De databank werd in 2010 opgericht en inmiddels zijn er al 154 matches tussen kinderen, zaaddonoren en halfbroers en -zussen.geweest. Volgens Fiom komt dat ook doordat de media veel aandacht heeft voor spermadonatie. Beleidsmedewerker Hans van Hoof in de krant: 'Een groot deel van de donorkinderen geboren uit anoniem donorzaad weet niet dat ze via een zaaddonor verwekt zijn. Donorkinderen die wel van hun ontstaansgeschiedenis weten, komen steeds vaker in de publiciteit. Dat draagt bij aan de bekendheid van de KID-DNA Databank.'

Tot 2004 konden mannen anoniem doneren bij spermabanken. Daardoor weten 40.000 kinderen niet wie hun verwekker is. Dat was de reden waarom de speciale databank werd opgericht door Fiom en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, om via DNA alsnog de donoren en hun kinderen bij elkaar te brengen. Van Hooff: '.(...).Nu schrijven zich ook steeds meer donoren in. Ze realiseren zich hoe belangrijk het voor een donorkind is als ze met informatie komen.'