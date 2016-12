Vrouw aangehouden na brandstichting woning Leek

De hulpdiensten werden zondagavond rond 21:50 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wissingehof in Leek. Buurtbewoners hadden zeer adequaat opgetreden door een raam te forceren en de brand te blussen. Een eerste onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd die duiden op een vermoeden van brandstichting. Hierop is de bewoonster aangehouden. De vrouw was op dat moment in de war. Zij moet nog verhoord worden.