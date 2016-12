Te hoge trucks zorgen vaak voor afsluiting tunnels

Tunnels vormen een belangrijke schakel in het wegennet en helpen weggebruikers vlot en veilig van A naar B te komen. Helaas staat het verkeer in Nederland geregeld stil door te hoge vrachtwagens voor een tunnel.

Om de doorstroming te verbeteren en onnodige stremmingen bij tunnels door te hoge vrachtwagens te verminderen, vragen Rijkswaterstaat en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hier aandacht voor, Rijkswaterstaat stelt flyers en een animatie ter beschikking.

Schade

Een te hoge vrachtwagen die een tunnel inrijdt kan veel schade veroorzaken aan de constructie en aan de systemen aan het plafond van de tunnel. Tunnels zijn daarom uitgerust met hoogtedetectie, een soort automatische meetlat vóór de tunnel. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan 4,0 m. Als een chauffeur met een te hoog voertuig door de tunnel wil, treedt de hoogtedetectie in werking en krijgt hij aanwijzingen om een andere route te kiezen. Rijdt de vrachtwagen toch door, dan wordt de tunnel afgesloten. Vervolgens moet de te hoge vrachtwagen voor de tunnel weggehaald worden. Dit kost 10 à 20 minuten per hoogtemelding en leidt ook voor overige weggebruikers tot vertraging en (maatschappelijke) schade. De chauffeur van betreffende vrachtwagen riskeert bovendien een boete van 700 euro.

Voorkomen

Rijkswaterstaat en TLN willen de frequentie van de hoogtemeldingen en de vertragingen die ze met zich meebrengen verminderen. Daarvoor ontwikkelde Rijkswaterstaat, in samenwerking met TLN een informatieve flyer en een animatie. Chauffeurs kunnen in de flyer lezen wat zij kunnen doen om een hoogtemelding te voorkomen. De animatie legt chauffeurs uit wat zij moeten doen als de hoogtedetectie voor een tunnel meet dat hun wagen tóch te hoog is.

De stremmingen voor de tunnels worden voornamelijk veroorzaakt door te hoge vrachtwagens of vrachtwagens die te hoog beladen zijn. Een belangrijk deel daarvan is afkomstig uit andere Europese landen. De informatie richt zich daarom op zowel Nederlandse als buitenlandse chauffeurs.