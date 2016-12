Dode vossen in bos aan boom opgehangen

In Voorst is een fietsster gestuit op twee dode vossen die samen aan een tak van een boom waren opgehangen.

De dieren hingen op landgoed Beekzicht. De achterpoten van de vossen waren vastgebonden en de kadavers hingen met de koppen naar beneden.

De dieren bleken doodgeschoten. Onbekend is wie de vossen heeft opgehangen. Vossen zijn in Nederland een beschermd diersoort. Het is dus verboden op deze dieren te schieten. Omdat de kadavers op een landgoed hingen, kon de gemeente ze niet weghalen. De kadavers zijn naar verluidt weggehaald.