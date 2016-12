Man uit Uithuizen knalt bij vlucht op politieauto

Agenten surveilleerden zondagavond in de omgeving van Usquert toen zij op de Streeksterweg een auto in tegenovergestelde richting zagen aan komen rijden die hun aandacht trok. Ze besloten het voertuig te volgen om de inzittende te controleren. Ze zagen echter dat het voertuig met snelheid van hen weg reed. Vervolgens draaide de auto weer om en kwam deze wederom met snelheid op hen af rijden. De agenten hadden de blauwe zwaailampen op de politieauto aangezet. Dit om duidelijk te maken dat zij van de politie waren en dat de bestuurder moest stoppen. De politieauto stond hierbij nagenoeg stil. Hierop ontstond een botsing. Een van de agenten is met rugklachten naar de huisartsenpost gebracht. Verder raakte er niemand gewond.

De 27-jarige bestuurder bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Hij blies 315 UG/l. Ook bleek hij geen geldig rijbewijs te hebben. De verdachte is aangehouden en zit vast. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. De specialisten van de verkeersongevallendienst doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.