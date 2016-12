Zo gaat de woningmarkt er volgend jaar uitzien

Na een jarenlange recessie begint het er eindelijk weer goed uit te zien voor de woningmarkt. De hypotheekrente is momenteel erg laag, wat ervoor zorgt dat veel mensen een huis willen kopen. Veranderen van een huur- naar een koopwoning is ook de oorzaak van de lage rente. Dit zorgt er voor dat de huizenprijzen weer hoger worden, wat de woningmarkt weer stabiel maakt.

Een goed jaar voor de woningmarkt

De cijfers omtrent de woningmarkt zijn al sinds 2014 weer aan het stijgen. Maar 2016 kan met uitstek de titel 'record jaar' dragen. Er werden dit jaar opnieuw veel meer huizen verkocht dan de jaren ervoor. Verhuizen is dus iets waar veel mensen dit jaar mee bezig waren. In september waren er namelijk al meer dan 153 duizend huizen verkocht! Als dit zo door blijft gaan, wordt het recordjaar van 2006 zeker verbroken.

Maar dit betekent ook dat de huizenprijzen flink zijn gestegen. In 2016 stegen deze prijzen gemiddeld iedere maand in vergelijking met de maand hiervoor. De uitschieter is hierbij toch wel september, daar was maar liefst de grootste huizenprijsstijging geweest die wij in de afgelopen veertien jaar niet meegemaakt hadden.

De woningmarkt lapt zichzelf weer op

Een grote drijfveer voor veel mensen om te nu verhuizen, is dat de hypotheekrente zo enorm laag is. Dat maakt het aantrekkelijk om een huis te kopen in plaats van een huis te gaan huren. Als je nu een huis koopt zijn je maandelijkse lasten redelijke laag.

Maar er spelen nog meer factoren een rol in het vele verhuizen van nu:

1. Huren wordt ook elk jaar duurder en de nieuwbouw blijft een beetje achter. Dat zorgt ervoor dat mensen eerder geneigd zijn om te kopen.

2. Doordat de woningmarkt zo in de plus zit, hebben kopers er ook weer vertrouwen in om een huis te gaan kopen.

3. Er komen steeds meer hypotheken onder water; er zijn dus ook steeds meer mogelijkheden om een huis te kopen.

4. Mensen die eerst een huis wilde kopen maar toch twijfelden of wachtten, slaan juist nu hun slag.

Er zitten dus heel veel voordelen aan het kopen van een huis ten opzichte van huren. Veranderen van huis is nu dus een goed idee. Het is natuurlijk wel even een project, maar dan heb je ook wel wat. Namelijk lage maandlasten, een prachtig huis en een investering voor je toekomst!