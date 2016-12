Autoverkopers gewond na mislukte deal

In Amstelveen zijn maandag twee mannen gewond aangetroffen na een mislukte aankoop van een auto.

De mannen kwamen naar de Jeanne d’Arclaan om een auto te kopen. De verkoper verzocht de twee mannen mee te komen naar een woning. Daarbij kregen zij rake klappen en raakten beiden gewond.

De ‘verkopers’ maakten het geld dat de kopers bij zich hadden afhandig en zijn vermoedelijk in een donkere auto gevlucht. De politie is met een arrestatieteam de woning binnen gegaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De gewonden zijn na behandeling door de politie bij het ziekenhuis opgehaald om aangifte te doen. De daders zijn vermoedelijk met een donkerkleurige auto in onbekende richting gevlucht.