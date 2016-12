Vrouw (29) verkracht in Apeldoorn

Een 29-jarige vrouw uit Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag afgelopen weekend rond 02.15 uur belaagd door vermoedelijk twee mannen. Vervolgens is de vrouw verkracht. Dit heeft de politie, die dringend op zoek is naar getuigen, maandag bekendgemaakt.

Groot onderzoek gestart

De politie heeft een groot onderzoek opgestart na het ernstige zedenmisdrijf dat in de wijk de Maten in Apeldoorn plaatsvond. De vrouw was fietsend vanuit het centrum op weg naar huis toen ze op enig moment belaagd werd en ten val kwam. Vervolgens is de vrouw verkracht, waarna de daders haar achterlieten. De vrouw is naar huis gevlucht en van daaruit is de politie gebeld.

Op dit moment is niet precies duidelijk waar de verkrachting precies plaatsgevonden heeft. Vast staat alleen dat het gebeurd is tussen de rotonde Matenpoort/Laan van Maten en winkelcentrum de Maat, aan het einde van de Imkersdreef.

Het slachtoffer is opgevangen door de politie en voor controle en nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een team rechercheurs (Team Grootschalige Opsporing) op de zaak gezet. Zondagmiddag en maandag is door zedenrechercheurs uitgebreid gesproken met het slachtoffer. Vandaag houdt de politie een buurtonderzoek en wordt het sporenonderzoek voortgezet.

Getuigen gezocht

Van de daders is op dit moment alleen bekend dat zij vermoedelijk ook op de fiets waren en dat het waarschijnlijk om twee daders ging. De politie is dringend op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van dit misdrijf, of tussen 02.00 uur en 2.30 uur zaterdagnacht twee of mogelijk meer mannen gezien hebben in het gebied waar het misdrijf plaatsvond.