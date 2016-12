OM eist in hoger beroep 16 jaar celstraf tegen Utrechtse serieverkrachter

De advocaat-generaal heeft maandag de maximale straf van zestien jaar cel, dezelfde eis als die in eerste aanleg en gelijk aan de straf die door de rechtbank is opgelegd, geëist tegen de verdachte in het onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter. Dit meldt het OM maandag.