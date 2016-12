Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

De inkomsten in de landbouw zijn in 2016 gestegen. Per arbeidsjaar stegen de inkomsten met 7,6 procent. De inkomstenstijging wordt vooral gedragen door de tuinbouw. Tuinders profiteerden van de hoge prijzen voor sierteeltproducten en zij betaalden minder voor energie.

Ook de varkensboeren hebben een goed jaar achter de rug. In andere sectoren van de veehouderij en in de akkerbouw waren er minder gunstige ontwikkelingen. Dit blijkt uit een eerste raming van CBS en Wageningen Economic Research.

De inkomsten per arbeidsjaar in de landbouw staan de laatste twintig jaar onder druk als gevolg van de minder gunstige prijsontwikkelingen van landbouwproducten, de toename van het aanbod op de wereldmarkt en de hogere kosten van onder meer diervoeders en aardgas. Terwijl de productie van de Nederlandse landbouw tussen 1995 en 2016 met 24 procent steeg, daalden de inkomsten van landbouwbedrijven per arbeidsjaar met 4 procent. Zoals gezegd stegen die inkomsten in 2016 overigens wel, met bijna 8 procentten opzichte van een jaar eerder.