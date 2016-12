Gewonde na auto over de kop in Roswinkel

Op de N379 nabij Roswinkel is maandagavond een auto over de kop geslagen. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt.

Getuigen verklaarden dat de auto moest uitwijken voor een tractor en door de plotselinge reactie raakte de bestuurder van de bolide de macht over het stuur kwijt en sloeg over de kop. De onfortuinlijke bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het Scheper ziekenhuis in Emmen.