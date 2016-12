Fietser gewond na aanrijding met vrachtwagen

Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Vlaardingen.

De aanrijding vond plaats op de Holysingel. De fietser werd op het fietspad ter hoogte van de Laan van Hooglede aangereden. In de ambulance is een kleine controle uitgevoerd, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd.