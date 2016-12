Dronken automobilist negeert stopteken en botst tegen politieauto

Een 47-jarige man uit Sleeuwijk is vanmiddag op de A-59 aangehouden voor het rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval. De dronken automobilist blies maar liefst 1045 ugl, bijna 5 keert het toegestane maximum van 220 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Twee politie eenheden en de heli keken vanmiddag na meldingen daarover uit naar de verdachte. De bemanning van de politieheli signaleerde de gezochte auto op parkeerplaats Hespelaar. Zij zagen dat de bestuurder, hoewel onvast ter been, weer instapte en wegreed. Toen agenten de dronken bestuurder signaleerden gaven zij middels de transparant een stopteken. De verdachte negeerde deze aanwijzing en probeerde naar eigen zeggen nog om de politieauto te rijden en kwam daarop met het voertuig in aanrijding. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij had naar eigen zeggen een halve fles port en drie a vier flesjes bier gedronken. De politie maakt proces-verbaal op.