Caissière uit Vaassen die geld verduisterde krijgt 180 uur werkstraf

Een 48-jarige vrouw uit Vaassen is maandag door de rechtbank veroordeeld voor verduistering in dienstbetrekking en het bezitten van cocaïne. Dit heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt.

'Haar partner, een 43-jarige man uit Vaassen, is veroordeeld voor het voordeel trekken uit het door zijn partner verduisterde geld. Ook is hij schuldig bevonden aan het bezitten van cocaïne en MDMA. De vrouw en man kregen allebei een werkstraf van 180 uur opgelegd', aldus de rechtbank.

Verduistering en drugsbezit

De vrouw werd er van verdacht dat zij 254.400 euro zou hebben verduisterd bij een supermarkt in Heerde. Zij was hoofdcaissière in deze supermarkt. Ter zitting heeft de officier van justitie gesteld dat slechts bewezen kon worden dat de vrouw een deel van dit geldbedrag had weggenomen.

Ook de rechtbank vindt niet bewezen dat dit hele geldbedrag door de vrouw is weggenomen, nu blijkt dat meer personeelsleden toegang tot de kluis en de geldautomaat hadden. De rechtbank stelt vast dat de vrouw over een periode van meerdere jaren in totaal een geldbedrag van ongeveer 45.000 euro heeft weggenomen. Daarnaast is er 3,6 gram cocaïne in haar woning aangetroffen.

Voordeel trekken uit verduisterd geld en drugsbezit

De rechtbank stelt vast dat de man vanaf januari 2013 wist dat zijn vrouw geld wegnam bij de supermarkt. Weliswaar zou hij haar toen gezegd hebben dat ze daarmee moest stoppen, maar de vrouw heeft ook daarna nog geld weggenomen bij de supermarkt. De man en vrouw hadden een gezamenlijke huishouding en door het weggenomen geld hadden zij samen veel meer te besteden.

Ook na januari 2013 hebben zij samen uitgaven gedaan. De man had redelijkerwijs moeten vermoeden dat zijn vrouw diverse geldbedragen door verduistering had verkregen. De rechtbank vindt daarom bewezen dat de man vanaf januari 2013 voordeel heeft gehad van het door zijn partner verduisterde geld. Ook heeft de man opzettelijk cocaïne en poeders en pillen met MDMA in bezit gehad.

Schadevergoeding

De filiaalmanager van de supermarkt in Heerde heeft namens de supermarkt om een schadevergoeding verzocht. Voor een goede beoordeling van de vordering moet onderzocht worden welk deel van de schade voor rekening van de man en de vrouw moet komen. Vanwege de aard en de omvang is dat een te grote belasting voor het strafproces. Wel kan de filiaalmanager de vordering indienen bij de civiele rechter om deze daar te laten beoordelen. Het geld dat de vrouw heeft verduisterd, wordt haar ontnomen. In de zaak tegen de man is de ontnemingsvordering afgewezen.