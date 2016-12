KNMI waarschuwt dinsdagochtend met code geel voor dichte mist en gladde wegen

In heel het land is kans op dichte mist en lokaal gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In Overijssel, Gelderland en Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is er in het hele land, met name op lokale wegen, kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten