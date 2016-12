Treitervlogger Woord van het Jaar 2016

Van 30 november tot en met 19 december kon u stemmen op de tien genomineerde woorden voor het Van Dale Woord van het Jaar 2016. Ook kon u stemmen op de publieksnominaties in vijf categorieën.

Op internetsites, weblogs, Twitter, Facebook en in radio- en tv-programma’s werd de afgelopen weken vaak en veel gediscussieerd over de genomineerde woorden, en werden er oproepen gedaan om te stemmen. Er is meer dan 100.000 keer gestemd op de kandidaten voor de verkiezing van het Woord van het Jaar 2016.

Met 35% van de stemmen is het woord treitervlogger winnaar van deze verkiezing en gaat dit woord de geschiedenis in als het officiële Van Dale Woord van het Jaar 2016.

De top drie van 2016:

1. treitervlogger

2. pokémonterreur

3. trumpisme

In België is met 43% van de stemmen het woord samsonseks hét Woord van het Jaar 2016 geworden.

Definitie van samsonseks: 'seks terwijl de kinderen naar de televisie kijken' (genoemd naar het kinderprogramma Samson en Gert).