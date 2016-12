Katwijker aangehouden met € 168.339,00 schuld

De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man in 2011 voor het meerdere keren plegen van diefstal tijdens het werk. Hij kreeg hiervoor destijds een straf opgelegd en daarnaast werd hij veroordeeld tot het betalen van wederrechtelijk verkregen voordeel aan de Staat. Het EVA-team spoorde de man op en hield hem op de Leidseweg in Voorschoten aan. Als dwangmaatregel voor het achterblijven van de betaling moet de Katwijker de 1080 dagen gevangenisstraf uit zitten. Daarnaast blijft het aan hem opgelegde te betalen geldbedrag open staan, ook nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.