Eerste nieuwe snelle politieschip in gebruik genomen

Het schip is van aluminium, zes meter lang en heeft een topsnelheid van bijna 80 kilometer per uur. De sleutels van het eerste schip werden overhandigd aan agenten van basisteam Sneek. Zij hebben de primeur om het nieuwe vaartuig in gebruik te nemen.

Gebruikerswensen

Het schip is gebouwd naar de wensen van de gebruikers. Zo is er bijvoorbeeld aan de bakboordzijde op waterlijnhoogte een deur gemaakt. Op die manier kunnen drenkelingen makkelijker uit het water worden gehaald. Tot nu toe ging dit een stuk lastiger, omdat de politie drenkelingen over de reling aan boord moest zien te krijgen. Verder zijn de zwaailichten en de zoeklichten rondom en lager in het schip verwerkt. Hierdoor heeft de schipper geen last meer van weerkaatsing van deze lichten licht in het water wat het zicht vanachter het stuur verbeterd. Ook is het schip nu goed zichtbaar voor andere schepen.

Nieuwe vloot

De komende jaren ondergaat de vloot van de politie een metamorfose. Die wordt gestandaardiseerd. Dit betekent dat de tientallen verschillende uitvoeringen die nu rondvaren, vervangen worden door een handvol andere typen. De nieuwe boten kunnen tien à vijftien jaar mee.