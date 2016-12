Vrijdag drukte op de wegen richting wintersportgebieden

Vrijdag 23 december begint voor 1,8 miljoen Nederlanders de kerstvakantie. Ongeveer de helft daarvan vertrekt naar het buitenland voor de zon, sneeuw of een stedentrip.

De ANWB verwacht echter niet al te veel problemen in de avondspits. Wel begint de spits eerder dan normaal, zo rond 14.00 uur.

Duitsland

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt het aanstaande vrijdagmiddag wel dringen op de wegen naar diverse wintersportgebieden. In Duitsland is de grootste kans op files richting het zuiden op de A3/A9 Neurenberg - München, de A5 Karlsruhe - Bazel, de A7 tussen Kempten en Füssen en de A8 München - Salzburg.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn de de grootste knelpunten de A10 Salzburg - Villach en de B179 Fernpasstrasse bij de grenstunnel Füssen en bij de Lermoosertunnel. Zwitserland krijgt veel wintersportverkeer te verwerken op de A1 Zürich – Bern en de A2 Bazel - Chiasso, voor de St. Gotthardtunnel en bij Chiasso.

Op de routes naar de sneeuw in Frankrijk wordt het niet alleen vrijdagmiddag 23 december erg druk maar ook op de zaterdagen 24 en 31 december. De piek ligt op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Drukke wegen zijn de A40 Mâcon – Chamonix, A43 Lyon – Chambéry, RN85 Grenoble - Gap bij Grenoble en de RN90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers. Vooral op de laatste kilometers naar de wintsportplaatsen loopt de reistijd flink op. Oponthoud door terugreizend verkeer verwacht de ANWB op zaterdag 31 december en op zaterdag 7 januari 2017.