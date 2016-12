Agenten zonder aanleiding in Breda mishandeld

Vanuit het niets en zonder aanleiding vallen twee jongeren twee postende agenten aan die daar juist staan om het uitgaanspubliek te beschermen. Een groep andere agenten die het zagen gebeuren schoten de agenten te hulp en wisten gezamenlijk de daders te arresteren.

Op voorstel van de officier van justitie moesten de verdachten binnen veertien dagen voor de rechter verschijnen en bleven in bewaring. korpschef Erik Akerboom: ‘Allemaal maatregelen die politie en justitie zijn overeengekomen om het geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Ik waardeer dit soort voortvarendheid van het Openbaar Ministerie en ik ben tevreden dat de rechter in dat proces is meegegaan. Al had ik een forsere straf voor deze twee losgeslagen agressievelingen op zijn plaats gevonden.' De officier van justitie eiste 42 dagen gevangenisstraf, waarvan 23 voorwaardelijk. De rechter legde 30 dagen op, waarvan 18 voorwaardelijk, plus 120 uur taakstraf. Zij moeten de twee agenten 600 euro schadevergoeding betalen.