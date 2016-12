Opnieuw onderzoek bedreiging en intimidatie binnen Outlaw Motor Gang

De politie Noord-Nederland heeft een tweede zaak van bedreiging, intimidatie en mishandeling binnen een motorclub in onderzoek. In deze zaak is maandag 19 december een 29-jarig ex-lid van motorclub uit Groningen aangehouden.

Ook een 35-jarig lid dat eerder werd aangehouden in de ontvoeringszaak Glimmen, is verdachte in deze zaak. Hij blijft na een beslissing van de raadkamer 90 dagen vast zitten.

Een ex-lid van de motorclub uit Groningen heeft aangifte gedaan. De man zou de club zijn uitgezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen. Hij moest dit bekopen met steeds oplopende geldboetes en meerdere mishandelingen. Ook nadat de eerder afgesproken boetes waren betaald, hielden de mishandelingen en bedreigingen niet op. Dat in combinatie met de publiciteit over de aanhoudingen in de ontvoeringszaak Glimmen waren voor het ex-lid de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch naar de politie te stappen. De politie doet onderzoek naar de intimidaties, afpersingen en mishandelingen.