Poortacties bij sorteercentrum PostNL in Kolham

‘Een fleecejas of thermokleding is voor veel werknemers noodzakelijk’, zegt Wilma Nieveen, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. ‘De loodsen waarin ze werken zijn koud en tochtig, omdat de luiken steeds open en dicht gaan en de kachel niet aanstaat. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten.’ Wij houden de wethouder aan zijn woord. FNV geeft de uitkeringsgerechtigden een kaart zodat ze vandaag nog werkkleding aan kunnen vragen bij hun werkleding. Daarmee zijn nog niet alle eisen zijn ingewilligd. Bij de poortacties aanstaande woensdag worden werknemers ook geïnformeerd over de andere zaken die spelen, zoals de forse overschrijding van de tilnorm en uitzicht op echte banen.

Echte banen

Het sorteercentrum in Kolham draait volledig op bijstandsgerechtigden. Het re-integratiebureau BWRI van de gemeente verplicht mensen drie maanden gratis te werken en negen maanden voor minimumloon. Niemand krijgt een vaste baan. De uitkeringsgerechtigden eisen echte banen en meer zekerheid. Ze willen gelijk loon voor gelijk werk dat hun PostNL-collega’s ontvangen, goede arbeidsomstandigheden en een einde aan het werken zonder loon.

Overschrijding tilnorm

Nieveen: ‘Voor wat betreft de forse overschrijding van de Niosh Tilnorm verwijst verantwoordelijk wethouder Verschuren doodleuk naar PostNL. Onder het beleid van deze wethouder speelt uitvoerder BWRI werkgevertje, maar als het om verantwoordelijkheden gaat, kijkt ze snel de andere kant op. Van deze struisvogelpolitiek houden we niet en dat laten we woensdag merken ook!’ De uitkeringsgerechtigden bij PostNL moeten vaak te veel en te zware pakketten tillen in korte tijd. De Niosh-methode, die wordt gebruikt om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden, wordt fors overschreden. Daardoor levert dit verplichte en onbetaalde werk ook nog eens een slijtageslag op de gezondheid van de bijstandsgerechtigden.

Wethouder Verschuren heeft laten weten in januari met FNV Uitkeringsgerechtigden aan tafel te willen om te spreken over de re-integratietrajecten.