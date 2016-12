Celstraf en geldboete voor doodsbedreiging Alexander Pechtold

Het OM acht het bedreigen van politici in onze maatschappij onaanvaardbaar en is tevreden dat het Hof dit met de uitspraak onderstreept. Dat het Hof tot een wat zwaardere straf komt dan door de advocaat-generaal geëist, maakt het signaal alleen maar duidelijker. Terecht heeft het Hof een streep gehaald door de eerdere vrijspraak door de politierechter te Groningen.

Team Bedreigde Politici

Het Team Bedreigde Politici (OM) in Den Haag ontvangt jaarlijks vele meldingen van bedreiging door politici op landelijk niveau. Het team bekijkt daarop bij elke melding of er sprake is van een strafbare bedreiging. Wanneer dat het geval is wordt een opsporingsonderzoek gestart naar de dader. Het team neemt de aangifte in behandeling wanneer er een verdachte is opgespoord.