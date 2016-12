Voorarrest verdachte in zaak dode Veendamse verlengd

De verdachte ligt nog in het ziekenhuis en de rechter-commissaris ging hier heen om de verdachte te horen en zijn besluit te nemen.

Vorige week vrijdag rond 11.30 uur ontving de politie de melding van ongeregeldheden in een woning aan de Continentenlaan. In woning werd de 48-jarige bewoonster zwaargewond aangetroffen. In de woning en de rit naar het ziekenhuis werd de vrouw door ambulancepersoneel gereanimeerd. Enige tijd na aankomst in het ziekenhuis overleed zij aan haar verwondingen.

In de woning werd eveneens een 51-jarige man uit Amsterdam gewond aangetroffen. Deze werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie wil inhoudelijk nog niet op de zaak ingaan omdat de verdachte in volledige beperking zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat.