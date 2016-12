Geen nieuwe sportvelden van kunstgras met rubbergranulaat in Amsterdam

De gemeente Amsterdam stopt met het aanleggen van kunstgrasvelden die aangevuld zijn met rubbergranulaat. Dit ondanks het rapport van het RIVM dat het sporten op kunstgras met rubbergranulaat niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

In november zei verantwoordelijk wethouder Van der Brug al dat ongeacht de resultaten van het RIVM rapport, er geen nieuwe velden met het rubbergranulaat aangelegd zullen worden in Amsterdam.

Omdat nu blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het spelen op het rubbergranulaat, zullen de huidige velden via de reguliere vervangingscyclus worden vervangen zoals beschreven staat in het Meerjarig Onderhoudsplan Kunstgrasvelden. Op dit moment wordt gekeken naar welk materiaal het meest geschikt is voor nieuwe velden.