Vrouw bekent valse aangifte te hebben gedaan van beroving en mishandeling

Een 23-jarige vrouw uit Rijssen had op zaterdag 26 november j.l. aangifte gedaan van beroving. Volgens haar was ze door ongeveer tien mannen in de fietstunnel aan de Holterstraatweg tegengehouden, geslagen en van haar telefoon beroofd. De politie is meteen een onderzoek gestart. Hierbij is onder andere gekeken naar de sporen op het ‘plaats-delict’ en is haar fiets en kleding nader onderzocht door de forensische rechercheurs op eventuele DNA/vingerafdrukken van de daders. Op de Facebookpagina van Politie Holten-Rijssen werden eventuele getuigen opgeroepen om zich te melden. Tevens heeft er een buurtonderzoek plaatsgevonden en hebben personen een verklaring afgelegd.

Uit het onderzoek dat de politie heeft gedaan kwamen er geen aanwijzingen dat er een misdrijf had plaatsgevonden. De 23-jarige vrouw werd door de politie op maandag 19 december aan het bureau uitgenodigd. Zij werd geconfronteerd met de bevindingen van de agenten en gaf toe dat ze een valse aangifte had gedaan.

De vrouw is geen slachtoffer geweest van beroving of mishandeling. Het letsel dat zij heeft opgelopen is ontstaan doordat zij van de fiets is gevallen. De vrouw verklaarde de consequenties van het doen van valse aangifte niet te hebben overzien en betuigde spijt.

Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie inventariseert de gemaakt e kosten die gemaakt zijn voor dit onderzoek en overweegt deze te verhalen op de 23-jarige vrouw uit Rijssen.