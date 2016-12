Man bedolven onder muur tijdens werkzaamheden

Op de Oosterwold in Leek is dinsdagmiddag een man gewond geraakt nadat hij bedolven raakte onder een muur de was omgevallen.

De man was samen met een collega bezig met het plaatsen van een overheaddeur in een bedrijfsloods. Door nog onbekende oorzaak stortte een deel van de muur in en viel boven op de bouwvakker. Het slachtoffer is door een collega en politieagenten onder de muur vandaan gehaald en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie red.) zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.