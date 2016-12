NCTV:extra veiligheidsmaatregelen rond kerst- en Oud&Nieuw evenementen

In Nederland worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen bij Kerst- en Oud&Nieuw evenementen. Dit heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dinsdag bekendgemaakt.

'Blokkades en meer toezicht'

'Het gaat dan bijvoorbeeld om blokkades rond kerstmarkten en meer toezicht', aldus de NCTV. De aanslag in Berlijn past in het huidige dreigingsbeeld. De kans op een aanslag is reëel, maar er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen bij grotere evenementen rondom Kerst en oud & nieuw', aldus de NCTV.

De NCTV had hier begin december al extra aandacht voor gevraagd vanwege de dreiging in Duitsland en Frankrijk. Gemeenten en politie doen er alles aan om burgers veilig van alle feestelijkheden te kunnen laten genieten.

Dreigingsniveau 'substantieel' blijft gehandhaafd

De aanslag in Berlijn geeft op dit moment geen aanleiding voor verhoging van het dreigingsniveau in Nederland. Het dreigingsniveau in Nederland blijft 4 uit 5 dus 'substantieel'.