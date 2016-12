Asielzoeker (35) na aanhouding in Maastricht overleden

Dinsdagmiddag is na een aanhouding in het winkelcentrum de Brusselsepoort in Maastricht een 35-jarige man onwel geworden en vervolgens overleden. Dit heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

'Het gaat om een 35-jarige man uit Macedonië', aldus de politie. Na een melding dat een verwarde man voor overlast zorgde in het winkelcentrum, ging een patrouille ter plaatse. Deze patrouille, die bestond uit een politieagent en een lid van de Koninklijke Marechaussee, spraken de man aan en vroegen zijn ID-bewijs. Dit verliep rustig.

Plotseling agressief

Direct daarna reageerde de man plotseling agressief en sloeg hij de Marechaussee meerdere malen. Hierop probeerde de agent en de marechaussee hem onder controle te krijgen en aan te houden, daarbij werd pepperspray gebruikt, waar de man niet zichtbaar op reageerde.

Vechtpartij

Er ontstond een vechtpartij, waarbij de agent en de Marechaussee hulp kregen van drie omstanders. Onder die drie omstanders was ook een agent in burger. Tijdens de aanhouding/vechtpartij raakte de man onwel. De agenten zijn hierop gestart met reanimeren en er werden twee ambulances opgeroepen. Ook voor de Marechaussee werd een ambulance ingezet, deze man raakte licht gewond.

Inmiddels zijn camerabeelden terug gekeken en is gesproken met de beide betrokken agenten en de marechaussee. Uit de beelden en gesprekken is tot op heden niet gebleken dat door deze mensen een verwurging is toegepast.

Doodsoorzaak nog onbekend

Hoe de man precies is overleden, is nog niet duidelijk. De rijksrecherche is gestart met een onderzoek. De 35-jarige man bleek pas recent in Nederland te wonen en gisteren van de Vreemdelingenpolitie een terugkeerbesluit te hebben ontvangen.