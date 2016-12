Man heeft 2200 nitraten in Rotterdamse slaapkamer

Agenten hebben 6 december een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden op de Puntstraat in Rotterdam. 'Hij had 300 stuks Sharks 3, vergelijkbaar met Cobra 6, bij zich. In zijn slaapkamer vonden agenten later nog eens 2200 nitraten', zo meldt de politie dinsdag.

389 kilo vuurwerk

'De man bracht hiermee zijn directe omgeving in gevaar. In totaal haalden agenten 53 kilo vuurwerk uit de woning in Delfshaven. Agenten namen verder meerdere telefoons en laptop in beslag voor verder onderzoek. Nader onderzoek leidde op 9 december jl. naar een opslagruimte in Zoetermeer waar nog eens 336 kilo professioneel vuurwerk werd aangetroffen. Ook dit vuurwerk is direct in beslaggenomen', aldus de politie.

De man verscheen dinsdag voor de raadkamer. Zijn hechtenis is met 30 dagen verlengd. Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer lichamelijk letsel forse en (brand)schade en.