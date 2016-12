IS eist aanslag kerstmarkt Berlijn op

De aanslag van maandagavond op een kerstmarkt in Berlijn is dinsdagavond geclaimd door Islamitische Staat (IS). Dit schrijven de Duitse media dinsdagavond,

'Soldaat IS'

IS heeft via zijn eigen persbureau Amaq laten weten dat de man die met de Poolse vrachtwagen de kerstmarkt op reed een IS-strijder is. De dader was een 'soldaat van de Islamitische Staat', aldus Amaq.

De man die maandag in Berlijn door de politie werd aangehouden, een Pakistaanse asielzoeker, is dinsdagavond door de autoriteiten vrijgelaten. De politie is nog steeds op zoek naar de dader die dus nog steeds gewapend rondloopt.