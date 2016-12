Rijksmuseum koopt meesterwerk uit de 18de eeuw voor 5,2 miljoen euro

Het Rijksmuseum heeft het schilderij Hollands Meisje Aan Het Ontbijt gekocht voor 5,2 miljoen euro. Het schilderij, gemaakt door Jean-Etienne Liotard, was meer dan 240 jaar in bezit van een Britse adellijke familie.

Hollands meisje aan het ontbijt is een intieme ode aan de schilderkunst van de Gouden Eeuw. De rondreizende pastelschilder Liotard maakte het werk tijdens een lang verblijf in Nederland rond 1756. Hollands meisje aan het ontbijt is als olieverfschilderij een belangrijke toevoeging aan de beroemde pastels van Liotard die zich sinds 1885 in de collectie van het Rijksmuseum bevinden. De nieuwe aanwinst wordt vanaf half januari getoond. Na presentatie in de Eregalerij, krijgt het werk een prominente plek in de 18de-eeuwse zalen.

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: 'Hollands meisje aan het ontbijt' straalt dezelfde rust, intimiteit en eenvoud uit als Het Melkmeisje van Vermeer. De schilder laat ons heel dichtbij komen. Aandachtig schenkt ze koffie. Ze laat zich niet afleiden door de miljoenen bezoekers die haar straks gaan zien. Deze aankoop was absoluut niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van vele fondsen en particulieren.