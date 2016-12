Verdachte springt uit raam om aan de politie te ontkomen

De politie heeft op dinsdag in de Vinkenstraat een 18-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats aangehouden voor de handel en bezit van harddrugs.

Onderzoek

De politie kreeg een melding binnen via Meld Misdaad Anoniem dat er op een adres aan de Vinkenstraat harddrugs verhandeld zou worden. Hierop hebben agenten een onderzoek ingesteld en zijn dinsdag rond 14:00 uur naar de woning gegaan. Nadat er was aangebeld en kenbaar was gemaakt dat de politie aan de deur stond verliet de verdachte de woning via een raam op de 1ste etage en sprong naar beneden. Doordat hij in een conifeer sprong raakte hij hierbij niet gewond. Hierop probeerde de verdachte meteen iets te verstoppen onder de conifeer. Naast deze conifeer stonden agenten die zicht hadden op de achterzijde van de woning en konden de verdachte direct aan houden. De agenten troffen op de plek waar de verdachte iets verstopte 57 bolletjes met wit poeder en 24 bolletjes met bruin poeder aan.

Hierna is de woning waar de verdachte verbleef onderzocht in het bijzijn van de rechter commissaris. Bij dit onderzoek troffen de agenten nog 22 gram wit poeder en ruim 60 gram bruin poeder aan. Verder werden er meerdere mobiele telefoons aangetroffen. Alles aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. De bolletjes en poeders zullen worden onderzocht om vast te stellen of het hier inderdaad gaat om verdovende middelen.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Hierbij zal naast het bezit van de aangetroffen goederen ook onderzoek gedaan worden naar de identiteit van de verdachte.

Op woensdagochtend heeft de politie een tweede verdachte, een 31-jarige inwoner uit Groningen, aangehouden in deze zaak. Ook hij is inmiddels overgebracht naar een cellencomplex en zal vandaag gehoord gaan worden.