Tips leiden tot vondst 60 kilo en 200 kilo zwaar illegaal vuurwerk

Naar aanleiding van een aantal tips heeft de politie twee grote vuurwerkvondsten gedaan. Eén in het Friese Haulerwijk en één in het Noord-Hollandse Castricum. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Dinsdagavond werd een 21-jarige man uit het Friese Norg gecontroleerd omdat hij in het bezit zou zijn van illegaal vuurwerk. Bij de politie was een melding binnen gekomen via Meld Misdaad Anoniem dat hij in het bezit zou zijn van illegaal vuurwerk.

Loods Haulerwijk

Hierop hebben agenten een onderzoek ingesteld bij de woning van de verdachte en een loods in Haulerwijk. Bij deze zoeking troffen de agenten in totaal 60 kilo zwaar illegaal vuurwerk aan. Het gaat hierbij onder andere om 270 Cobra’s 6, 180 Butterfly Crackers en 160 stuks nitraat. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Het vuurwerk is afgevoerd en zal worden vernietigd. De verdachte is aan het politiebureau als verdachte gehoord en er zal proces-verbaal worden opgemaakt tegen hem.

Castricum

Na een tip heeft de politie afgelopen nacht op de Dokters Benderslaan in Castricum in een auto ruim 200 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Daar zaten onder meer levensgevaarlijke lawinepijlen bij. De eigenaar van de auto waar het vuurwerk in lag, een 40-jarige Castricummer, is aangehouden en hij zit nog vast. Het vuurwerk is door specialisten afgevoerd en zal vernietigd worden.

Zeer gevaarlijk vuurwerk

Knalvuurwerk, zoals de Cobra hoort samen met de lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds en romeinse kaarsen tot de zogenoemde Big 5 van zwaar, illegaal vuurwerk. Deze vuurwerksoorten geven door de enorme hoeveelheid flitspoeder die er in zit risico op massa-explosie. De explosieve kracht is vele malen meer dan een handgranaat. In goedgekeurd consumenten vuurwerk zit zwart buskruit en dat is lang niet zo gevaarlijk.