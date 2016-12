Roze kerststal op wintereditie van Roze Maandag

Op maandag 27 december 2016 is de eerste Wintereditie van Roze Maandag. Daarom staat er op het terras van Café de Lollipop in Tilburg een bijzondere kerststal.

Een kerststal waarin iedereen plaats kan nemen en zichzelf kan laten fotograferen. Niet als Jozef en Maria, maar als Jozef en Jozef. Zonder wijzen uit het oosten, maar mét drag queens. Stichting Roze Maandag presenteert: de kerststal voor iedereen.

De stal als symbool voor de kerstgedachte

We zien de kerststal in deze tijd van het jaar in huizen, kerken en op pleinen. De geboorte van Jezus wordt op allerlei manieren uitgebeeld: van kleine stallen thuis onder de boom tot levende kerststallen die mensen kunnen bezoeken. Het verhaal heeft zich in de loop der jaren gevormd tot de stal die we allemaal kennen. Het staat symbool voor de kerstgedachte: De instelling het beste te doen voor alle mensen, van welke afkomst of religie ook.

Uiteenlopende meningen

Over de oorsprong van de kerststal lopen meningen uiteen. Zo wordt er in de Bijbel niet eens over een stal gesproken. Die is er pas rond 1200 bijgekomen, toen de Italiaan Fransiscus van Assisi deze levende stal in zijn kerk plaatste om op het gevoel van de gelovigen in te spelen. En de Bijbel heeft het over wijze mannen en niet over koningen. Dat het er drie zouden zijn wordt ook nergens beschreven.

Jezus opgevoed door twee mannen?

Dat was reden voor Stichting Roze Maandag om een geheel eigen interpretatie van de kerststal te maken. Het draait immers om de kerstgedachte en die is vrij van geaardheid. Is er in de kerststal ruimte voor iedereen? Zouden dragqueens ook op een heldere ster aan de hemel afkomen? Zou Jezus ook opgevoed kunnen worden door twee mannen?

Kerstmis voor iedereen

Met de ‘Stal voor iedereen’ stelt stichting Roze Maandag niet de kerststal als symbool voor de kerstgedachte ter discussie. Die geldt immers voor alle mensen. De kerststal in de traditionele vorm is echter niet voor iedereen herkenbaar. En door deze creatieve aanpassing maken we Kerstmis nét wat meer voor iedereen. Ongeacht het label wat je door een ander krijgt opgespeld.