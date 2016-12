Politie waarschuwt ouderen voor oplichting met nepaanrijding

In één geval leidde dit tot betaling van enkele honderden euro’s. De onbekende man wilde de afhandeling contant regelen en had geen interesse in het invullen van een schadeformulier. In de andere twee gevallen liet de man zich afschrikken door de reactie van het slachtoffer.

Geen van de betrokken had iets van een aanrijding gemerkt. In twee gevallen trof men wel schade aan de eigen auto aan. De incidenten vonden plaats tussen vrijdag 16 december en dinsdag 20 december, op respectievelijk de Cartesiusweg, het Haroekoeplein en het parkeerterrein aan de Seinedreef.